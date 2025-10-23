Stalking contro la ex di lui, coppia a processo

Una simpatia nata tra una giovane donna e il suo compagno non sarebbe andata giù a una 50enne, che risolte le questioni sentimentali con il proprio partner aveva pensato bene di iniziare a tormentare la rivale, per gelosia, facendosi aiutare poi anche dallo stesso innamorato.

In due adesso sono stati rinviati a giudizio per stalking. Imputati una anconetana di 50 anni e il fidanzato falconarese di 45 anni, entrambi residenti a Falconara. Sono difesi dall’avvocato Nicoletta Pelinga.

Il processo si aprirà per entrambi il prossimo 7 aprile, dopo il rinvio a giudizio deciso dal giudice Alberto Pallucchini nell’udienza preliminare di martedì.

Stando alle accuse, due anni fa, i due accusati avrebbero iniziato a prendere di mira una 37enne originaria della Somalia, e residente sempre a Falconara. La giovane donna avrebbe avuto un flirt con l’uomo dell’altra, durato poco tempo.

Quando è finito e la 50enne si è rimessa con lui, avrebbe iniziato a molestare la rivale, temendo un ritorno di fiamma, ogni volta che la incrociava nei luoghi da lei frequentati.

Insieme al compagno l’avrebbero minacciata con frasi come "ti facciamo perdere il posto di lavoro, la pagherai cara, sei una morta di fame".

Poi l’avrebbero offesa anche perché straniera, dicendole: "Sei una negra, ti portiamo in Nigeria con un gommone".

In più occasioni l’avrebbero anche aggredita fisicamente con schiaffi e spinte, quando la incrociavano per strada, ingiuriandola davanti ai passanti e minacciandola anche di morte".

La 37enne, impaurita per la sua sorte e per quella della figlia piccola con cui viveva, si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia.

Tanta era l’ansia generata nella vittima che nell’ultimo periodo evitata anche di uscire di casa per non incontrare la coppia.

I due imputati hanno sempre respinto le accuse e si difenderanno nel corso del processo.

