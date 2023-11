Stalking, corso di difesa personale con tre poliziotti

Prevenire lo stalking e la violenza di genere: al via in questi giorni un corso (gratuito) di difesa personale in questura. Sarà tenuto da tre poliziotti, il vice ispettore Marco Ardizzone, l’assistente capo coordinatore Andrea Gramazio e l’assistente Ivan Ippolito. Saranno loro ad allenare donne e ragazze che vorranno imparare a difendersi. Un corso che prevede anche un incontro teorico con l’Anticrimine rivolto a lavoratrici, infermiere, medici del pronto soccorso, magistrati, avvocati, insegnanti, psicologhe. Insomma, donne particolarmente esposte al rischio di aggressioni. Gli allenamenti sono effettuati utilizzando tecniche di difesa per garantire sicurezza e non necessitano di particolare forza fisica. Ai fini dell’iscrizione, è richiesta soltanto una quota per l’assicurazione in caso di infortuni. Al termine del ciclo minimo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’iniziativa ha già avuto un grande riscontro in termini di frequenza e di richieste di accesso. Anche perché gli istruttori sono altamente qualificati e si mettono a disposizione della comunità nelle loro ore di riposo.