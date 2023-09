Stalking d’amore. Condanna bis a padre e figlio

Lasciato dalla fidanzatina avrebbe iniziato a perseguitarla seguendola ovunque andasse con pedinamenti, appostamenti e perfino utilizzando una App del cellulare che era in grado di rilevargli dove lei si trovasse. Un amore complicato dove c’erano finiti in mezzo anche i genitori della presunta vittima, appena 15enne, arrivati a chiedere al padre del ragazzino (all’epoca 19enne) di intervenire ritrovandosi poi però minacciati da quest’ultimo. "Se non vedo la rinuncia della querela io ve la faccio pagare a morte, ho un sacco di amici che mi devono piaceri, albanesi, rumeni, indiani", sarebbe arrivato a dire l’uomo, 66 anni, finendo a processo insieme al figlio. Stalking aggravato il reato contestato al giovane, oggi 25enne, tentata violenza privata invece l’accusa per il padre. Dopo la condanna in primo grado, arrivata a marzo del 2021, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la stessa sentenza anche nel processo di secondo grado: sei mesi all’ex fidanzato della minore, parte civile con l’avvocato Corrado Canafoglia, e a tre mesi il genitore, tutti e due originari dello jesino. Il 25enne dovrà risarcire la vittima di 6mila euro mentre il padre dovrà risarcire i genitori della ragazza con 500 euro ciascuno. I fatti che la pubblica accusa contestava riguardavano un periodo che va dall’estate 2016 alla primavera del 2017, accaduti tra Jesi e Monsano. La coppietta era stata insieme quasi due anni, poi la ragazzina aveva voluto troncare la storia perché il fidanzatino era diventato troppo oppressivo e geloso. Lui le avrebbe controllato di continuo il cellulare, con chi usciva, con chi parlava. Nel 2016 i due si erano lasciati ma lui non si era rassegnato e avrebbe cominciato a perseguitarla.

ma. ver.