Stalking e minacce alla fidanzatina. Braccialetto elettronico a 22enne

Si amano poi la storia finisce perché lei, una 18enne piena di aspettative non avrebbe reso il fidanzato, 22 anni, pienamente partecipe della sua vita e lui, nutriti dei sospetti ha cominciato a vivere male il rapporto che pochi giorni prima di San Valentino è stato chiuso. Finita la relazione le cose si sono complicate e il 22enne avrebbe iniziato a rinfacciare alla ex diverse cose che è venuto a sapere solo dopo la rottura tra i due. Messaggi pressanti, telefonate continue con offese pesanti, appostamenti sotto casa e perfino minacce di morte come "adesso me la paghi, prima o poi ti ammazzo". La 18enne si è impaurita e raccontato a casa quello che stava vivendo è andata dai carabinieri per denunciare l’ex fidanzatino per stalking. La gip Sonia Piermartini ha disposto per il 22enne il divieto di avvicinamento alla giovane da cui dovrà stare ad una distanza di almeno 500 metri e anche il braccialetto elettronico ritenendo gravi e pericolose le condotte adottate per l’incolumità della 18enne. Ieri mattina l’indagato ha affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip, difeso dall’avvocato Pierfrancesco De Cadilhac. Ha ammesso di aver usato, nei messaggi, parole pesanti ma si è giustificato dicendo che era arrabbiato e quelle parole non le avrebbe mai attuate e non farebbe mai del male alla ragazza. Entrambi vivono a Filottrano.

Stando alla denuncia sporta dalla 18enne, l’ex fidanzato per tre settimane l’avrebbe tartassata di messaggi su whatsapp dal contenuto minatorio, chiedendole insistentemente di vederla. Poi si sarebbe appostato sotto la sua abitazione e nei luoghi frequentati dalla ragazza. Circostanza questa smentita ieri dall’indagato. In tre settimane l’avrebbe chiamata tutti i giorni al telefono, anche quando lei lo aveva pregato di lasciarla stare. Ieri il difensore del 22enne ha chiesto la revoca della misura cautelare del braccialetto e del divieto di avvicinamento ma la giudice si è riservata.

m. v.