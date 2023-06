Stalking a Fabriano, la denuncia: “Perseguitata dalla ex datrice di lavoro”

Fabriano (Ancona), 17 giugno 2023 – Prima era stata lasciata senza stipendio, poi, per aver fatto causa alla sua ex titolare si è ritrovata l’auto danneggiata cinque volte.

Una persecuzione, durata quattro mesi, durante la quale aveva dovuto cambiare il suo stile di vita, modificare le sue abitudini, con la paura che le potesse succedere sempre qualcosa. A non darle tregua sarebbe stata proprio la datrice di lavoro che è finita a processo per stalking.

L’imputata ha 52 anni, è difesa dall’avvocato Gabriele Galeazzi, e respinge tutti i fatti lamentati dalla ex dipendente. Tra le due donne, la vittima ha la sua stessa età, andava tutto bene mentre lavoravano insieme ma poi l’attività di ristorazione dell’imputata aveva passato un periodo economico difficile.

La vittima, che faceva la cameriera nel ristornate, non avrebbe avuto più lo stipendio e dopo aver atteso i pagamenti invano si è rivolta ad un avvocato portando in una casa civile la ex titolare. In concomitanza con i primi pignoramenti che la ristoratrice ha subito, beni per un valore di 4mila euro, il denaro che spettava alla cameriera, sono iniziati i danneggiamenti alla vettura della ex dipendente, una Fiat Panda.

Era ottobre del 2016. La cameriera, che nel frattempo aveva trovato un altro lavoro, si era ritrovata la vettura sotto casa imbrattata sul cofano anteriore. Con una vernice gialla qualcuno le aveva scritto in stampatello la parola "tro..". Con una spugna la vittima aveva in parte cancellato quella offesa e si era poi presentata dai carabinieri per fare la prima delle 5 denunce.

I sospetti erano caduti sulla sua ex datrice di lavoro. Dopo quell’episodio ce ne sono stati altri quattro in cui la Fiat Panda ha subito danni. In un caso le è stata rigata una fiancata, un danno ha riguardato il parabrezza, colpito con un oggetto contundente e le altre due volte è stata scritta di nuovo l’offesa "tro.." con le lettere grattate sulla carrozzeria dell’auto.

In due occasioni è stata ripresa, dalle telecamere presenti nella zona dove la Fiat Panda veniva parcheggiata, una persona che compieva i danneggiamenti. Per la vittima si tratterebbe della ex titolare. In un caso l’avrebbe aiutata anche il figlio. In coincidenza dei danneggiamenti la cameriera avrebbe anche incrociato la donna senza però coglierla sul fatto.

L’auto era parcheggiata a volte sotto il nuovo ristorante dove la cameriera lavorava, a volte vicino ad una banca e perfino davanti ad una sala giochi. Tutti posti illuminati. Per la difesa non ci sarebbero elementi di prova perché i video sono troppo scuri e inquadrano dalla vita in giù. Ieri è stata sentita in tribunale, davanti alla giudice Martina Marinangeli, una vicina di casa della vittima. Prossima udienza il 10 novembre per discussione e sentenza.