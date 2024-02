Stalle di vitelli sporche: imprenditore nei guai

Una mandria di bovini da latte tenuta in condizioni igieniche precarie. La stalla, con le relative gabbie per i vitellini, non sarebbe stata sufficientemente pulita, la superficie dove venivano custodite le mucche sarebbe stata scivolosa per via dei loro stessi escrementi e a causa anche dell’acqua piovana non correttamente allontanata. Le condizioni, incompatibili con la loro natura, avrebbe determinato anche un elevato tasso di mortalità degli animali. Era stato un controllo dell’Asur e dei carabinieri, a dicembre 2021, a rilevare la situazione precaria del bestiame per il quale però non erano scattati sequestri. Sui vitellini era stata evidenziata una inadeguata colostratura, il primo latte da dare per le difese immunitarie. Sotto accusa la gestione di una maxi stalla di una cooperativa di Serra de’ Conti, con mille bovini da latte. Il legale rappresentante, un 58enne di Arcevia, è finito a processo per abbandono di animali, tenuti in cattive condizioni produttive di gravi sofferenze. Ieri si è aperto il procedimento davanti alla giudice Tiziana Fancello ma la difesa dell’allevatore, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Naspi, ha osservato come l’imputato è già a processo in un altro procedimento dove ha fatto richiesta di accedere alla messa alla prova (map) che, se sarà conclusa, estinguerà il reato di cui è accusato. La deliberazione del programma per la map, dove farla, come e di quanto sarà la durata, è fissata per il 3 ottobre prossimo con la giudice Alessandra Alessandroni che attende il percorso predisposto dall’Uepe, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna.

Se si estinguerà il reato sarà dichiarato improcedibile per "ne bis in idem", il principio del diritto per cui non si può essere processati due volte per la stessa cosa. L’udienza quindi è stata sospesa fino all’esito della messa alla prova per la quale c’è già un procedimento incardinato. La stessa cooperativa intanto ha un procedimento aperto alla Corte dei Conti per un danno erariale di circa 80mila euro. Avrebbe percepito fondi europei per il miglioramento del benessere animale ma poi non utilizzati a quello scopo. Il denaro, spalmato su cinque anni, quindi meno di 20mila euro all’anno, doveva essere utilizzato per migliorare le stalle dove custodisce il bestiame ma sono state trovate in condizioni igieniche pessime. L’istruttoria è ancora in corso e stando alla magistratura contabile avrebbe lasciato la mandria in condizioni di grave degrado. L’udienza è fissata per maggio. Oggi la stalla è stata data in affitto ad altri e non sono state ravvisate criticità per gli animali.

Marina Verdenelli