Stalteri approda a Cinematica: "Il mio omaggio a Sakamoto"

Pianista, compositore, storica voce di Rai Radio 3, collaboratore di gente come Rino Gaetano e Franco Battiato, ma soprattutto uomo dotato di una sterminata cultura musicale, capace di spaziare tra Bach e i Rolling Stones. E’ Arturo Stalteri, protagonista di un ‘Omaggio a Sakamoto’ che domani (ore 19) lo vedrà esibirsi alla Mole di Ancona nell’ambito del festival ‘Cinematica’, insieme all’artista Giuseppe La Spada e al conduttore di Rai Radio3 Luca Damiani.

Stalteri, spieghi lei chi era Ryuichi Sakamoto.

"Un musicista e compositore giapponese molto poliedrico, che nel corso della carriera ha vissuto molti cambiamenti. Dall’elettronica degli anni ‘80 con la Yellow Magic Orchestra alle colonne sonore che gli hanno dato grande popolarità, come quella di ‘Furyo’, fino alle cose più ‘estreme’ dell’ultimo periodo. Nutriva un grande amore per la tradizione europea, soprattutto quella romantica e sinfonica, e per il pianoforte".

Il festival ha come tema l’anima. Sakamoto era davvero un artista ‘spirituale’.

"Aveva una mente ‘ampia’, che gli permetteva di fondere Oriente e Occidente. Anche se io credo chiunque componga musica entri in contatto con il proprio spirito, in una ricerca interiore che ti porta a tirar fuori anche ciò che ti fa più paura. Io sono un melodico, ma ogni tanto da me emergono aspetti ‘aggressivi’ musicalmente parlando".

Quello di Ancona è un evento unico, vero?

"Sì. Io eseguirò 4 o 5 brani di Sakamoto. Ci saranno dei video relativi alla collaborazione tra lui e La Spada, mentre Damiani racconterà il personaggio".

L’Oriente è davvero più spirituale di noi?

"Sì, me ne rendo conto ascoltando alcuni dei miei musicisti preferiti, per i quali la musica orientale, ma anche quella africana, è stata un grande stimolo. Basti pensare al minimalismo: Philip Glass, Steve Reich, Wim Mertens, che viene da quel tipo di musica".

In Italia non si può non citare il suo amico Battiato.

"Era umanamente eccezionale, disponibilissimo. Una persona ‘illuminata’. Dal punto di vista spirituale era ‘oltre’, pur rimanendo sempre a contatto con la vita reale".

Per alcuni il rock non è spirituale.

"Il rock ti prende più dal punto di vista fisico, ma ci sono gruppi post rock che ‘spirituali’ lo sono. L’ultima grande sorpresa per me sono stati i Sigur Ros. Hanno creato una musica che non esisteva. ‘Takk...’ è un vero capolavoro".

Raimondo Montesi