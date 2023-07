Stamira o Stamura? Risolvi l'enigma al Lazzabaretto di Ancona!

‘Strane Robe al Lazzabaretto – Stamira o Stamura?’. E’ il titolo dell’appuntamento in programma nel tardo pomeriggio di domani (ore 19.30) nello spazio ‘giovane’ per eccellenza della Mole Vanvitelliana di Ancona. Organizzato da Anconopoli, l’incontro avrà come protagonista Chiara Censi. ‘Strane Robe’ dal canale Youtube sbarca dunque al Lazzabaretto, "un approdo sicuro dove ripercorrere dal vivo i racconti delle puntate fra misteri, segreti, miti e leggende", come si legge nella presentazione. Grazie agli interventi di Chiara Censi verranno raccontate le vicende storiche del celebre assedio di Ancona del 1173, il gesto dell’eroina dorica e tutte le curiosità legate al nome di Stamira. O Stamura? Un dubbio che ancora oggi mette in difficoltà anche molti anconetani doc. Chissà che domani non arrivi la risposta definitiva.