Stampa e commercianti nel mirino dell’assessore

In commissione si parla di parcheggi, zone blu e rimodulazione della sosta e l’assessore Daniele Berardinelli decide di attaccare la stampa: "Consiglieri, fate le vostre proposte e cercate di volare più alto invece delle idiozie scritte dai giornali – ha detto Berardinelli ieri durante la seduta pubblica della III Commissione per presentare la delibera di giunta – Sono patetici e presentano verità assurde e quindi vi esorto a non seguire quell’esempio visto che non avete la necessità di vendere copie". Berardinelli, molto nervoso durante tutta la lunga diretta della seduta consiliare, non fa nomi, non specifica quali siano stati gli articoli considerati fuorvianti rispetto al testo della delibera (la firma del contratto tra comune e la controllata al 100% Ancona Servizi per la gestione dei parcheggi) e trova anche il tempo di attaccare i commercianti: "Credo sia assurdo che alcuni commercianti anconetani esigano il posto auto davanti al negozio, per questo abbiamo deciso di modificare i criteri rispetto all’amministrazione Mancinelli". Affermazioni stigmatizzate dalla minoranza: "Credo che a volare più alto debba essere lo stesso Berardinelli invece di attaccare la stampa" afferma Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) mentre secondo Giacomo Petrelli (Pd) "le parole dell’assessore sono un attacco alla libertà di stampa".

Nervosismo che ha contagiato anche l’assessore alla mobilità, Giovanni Zinni, che ha battibeccato con lo stesso Petrelli prima di alzarsi e andarsene a causa di una giunta straordinaria con al centro alcuni argomenti: l’approvazione della delibera sull’azienda unica per la gestione dei rifiuti (in attesa della sentenza del Tar di domani a proposito dei ricorsi presentati da Rieco e Marche Multiservizi) e l’avvio dell’iter per il nuovo piano regolatore.

Sulla rimodulazione della sosta, già presentata dalla giunta la settimana scorsa con un comunicato, ci sono alcuni punti fermi. La tariffa in quasi un centinaio di strade del capoluogo, tra centro e quartiere Adriatico, aumenta da 1,20 a 1,40 euro e gli stalli blu aumentano di 752 unità: "Lo dicano chiaramente, questa misura serve solo a fare cassa (tra i 200 e i 300mila euro all’anno, ndr), accontentare qualche residente senza andare a fondo nel problema – aggiunge Pesaresi – L’unica, vera soluzione, è fare una Ztl seria, non soltanto al Guasco, con varchi e telecamere, potenziamento del Tpl e incentivare la sosta nei parcheggi scambiatori, non questa pseudo-riforma. E poi, sul Salesi e i permessi, tanto rumore per nulla, visto che, stando ai vertici regionali, entro il 2026 l’ospedale pediatrico verrà trasferito a Torrette". È uscito anche il tema della stazione marittima: "Farete uno shuttle elettrico, ossia copiate la proposta del centrosinistra e poi parlate sempre del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile, ndr) che ad oggi non esiste, è solo un atto di indirizzo della giunta e a metà del suo iter" è stato l’attacco di Petrelli.