Stamura, aria di salvezza. A Grottaferrata per vincere

Continuare come si è iniziato per compiere un altro importante passo verso la salvezza. La Stamura Ancona rende oggi visita alle ore 18.30 nella seconda giornata del girone Play-Out al Grottaferrata con l’obiettivo di ripetere la bella prestazione della settimana scorsa, quando all’esordio nel nuovo girone ha agevolmente battuto l’Aquila 64-50 davanti al pubblico amico. Un successo fondamentale perché dopo una stagione regolare in grande sofferenza la Stamura, partita da quota 6 in questa seconda fase in virtù dei tre scontri diretti vinti nella prima, è subito salita a quota 8, tenendo a distanza le ultime due posizioni, quelle che condanneranno alla retrocessione diretta in serie C. Ed anche la terz’ultima, che invece obbligherà ad uno spareggio salvezza contro una terz’ultima di un altro raggruppamento. Nei guai al momento c’è proprio il Grottaferrata, avversario odierno, che chiude assieme al Mondragone il girone con 4 punti: uno scontro diretto dunque quello di oggi, che potrebbe dare una svolta in positivo alla stagione dei biancoverdi. La squadra laziale – avversario con il quale non ci sono precedenti – ha perso nella prima giornata 77-67 in trasferta contro il Pescara Basket e dunque non può commettere altri passi falsi per non rimanere staccata in fondo alla classifica dopo due delle otto giornate previste. Arbitrano Faro di Tivoli e Desideri di Viterbo.

Andrea Pongetti