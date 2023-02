Simone Michitti, quando è maturata l’idea di partire per la Norvegia?

"Diversi mesi fa, stanco di lavorare ora da una parte ora dall’altra, sottoposto a ritmi frenetici ai quali non corrispondeva una retribuzione gratificante, ma anche con la voglia di fare una nuova esperienza, insieme a Paola – la mia compagna – ho deciso di fare questo salto. Ci siamo detti: siamo giovani, se non proviamo ora quando lo facciamo?".

Ha già avuto altre esperienze di lavoro?

"Mi sono laureato a Macerata nel 2017. Subito dopo ho lavorato per circa tre anni nella "Beata Corte" di Serrapetrona, una comunità terapeutica che è un centro di riferimento per la riabilitazione psichiatrica di adolescenti affetti da disturbi comportamentali. Dal 2020 al 2022 ho lavorato a Bologna, in diverse realtà, anche in reparti Covid ed è lì che ho conosciuto Paola, anche lei infermiera. Con il passare del tempo abbiamo ritenuto che potevamo puntare a una situazione migliore, anche per ragioni logistiche (lei era ad Imola e io a Bologna). Così abbiamo cercato qualche opportunità, guardando in più direzioni".

Cioè?

"Dapprima abbiamo pensato all’Australia, ma entrare è complicatissimo; poi anche alla Spagna dove, però, sono tanti i contratti a tempo, come in Italia. Siamo entrati in contatto con l’agenzia di lingua norvegese Global Working. Cercavano infermieri. Abbiamo fatto un primo colloquio lo scorso giugno e ci hanno presi. Poi, però, abbiamo dovuto fare un corso di lingua norvegese obbligatorio, in fase di completamento. Il 15 febbraio dovremo fare un ulteriore colloquio. Se non ci saranno intoppi partiremo a inizio marzo".

Con quali prospettive?

"Il nostro obiettivo è lavorare senza dover sottostare a ritmi insostenibili, come ci è capitato, per avere più tempo di vita per noi. E, naturalmente, di avere una retribuzione che corrisponda alla nostra professionalità".

Quali sono le condizioni?

"Aver imparato la lingua è un requisito fondamentale. In Norvegia c’è un sistema meritocratico, ma già dopo sei mesi un laureato guadagna 3.500 euro al mese, una somma che in Italia non ho mai visto, neppure quando ho lavorato al massimo possibile, facendo turni massacranti. È vero che il costo della vita è più elevato, ma avremo gratuitamente l’alloggio e non dovremo pagare le bollette".

Partite con l’intenzione di rientrare?

"Siamo vincolati al lavoro che andremo a fare per due anni, questo è certo. Poi, chissà. Vedremo".

Franco Veroli