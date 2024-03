Stand-up comedian, sei comici sul palco del Santa Monica

Sul fatto che la stand-up comedy da alcuni anni sia un genere sempre più gradito al pubblico non ci sono dubbi. Basterebbe a dimostrarlo il recente tutto esaurito al Teatro Sperimentale per Giorgio Montanini.

Sarà per questo che domani sera, al termine della cena delle ore 20, la stand-up comedy per la prima volta sbarca al Santa Monica di Ancona. Sul palcoscenico del locale al PalaPrometeo si avvicenderanno sei comici, ognuno dei quali porterà il suo monologo, rigorosamente ‘sopra le righe’, come lo stile dello stand-up comedian prevede. Si tratta di Andrea Bugari, Dario Vergari, Diego Fazi, Francesco De Santis, Gabriel Varaldi e Stefano Vinciarelli. La formula è quella dell’open mic (microfono aperto), per un giovedì sera all’insegna dell’irriverenza, ma soprattutto della risata che questa sa provocare. Prenotazioni ai numeri 0712862577 (voce) e 3518846706 (chat whatsapp).