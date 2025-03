Stand up comedy, sul palco arriva Davide Marini

Al Pino’s Little Italy di Ancona, in via Elia, giovedì (ore 21) sarà tempo di stand up comedy. Quella di Davide Marini, che arriva con il suo nuovo spettacolo intitolato ‘Dopo quello che ho speso’, che è anche la frase che in poche parole racchiude la sua vita da quando nove anni fa ha iniziato a fare il comico. E’ la preoccupazione degli organizzatori quando annunciano la sua serata. E’ il pensiero nella testa del pubblico mentre aspetta che salga sul palco. Ma soprattutto, è la prima cosa che gli disse sua madre quando le confessò che, dopo anni passati a studiare architettura, lui nella vita in realtà voleva fare il comico.