Standing ovation per il ‘Ferdinando’ di Cirillo

Mille emozioni per il debutto dello spettacolo ‘Ferdinando’ al Teatro delle Muse di Ancona. E alla fine il pubblico ‘ringrazia’ con una lunga serie di chiamate alla ribalta e salve di applausi (che si aggiungono a quelli a scena aperta con il pubblico in piedi). Un Arturo Cirillo in stato di grazia, come regista e come attore, torna dopo lunghi anni al capolavoro dell’amato Annibale Ruccello, e fa centro. E’ una messinscèna di rara intensità, che non concede un attimo di tregua alla platea. Si ride (tanto), ci si commuove, si è colti da un silenzioso quanto indignato imbarazzo quando i personaggi toccano il vertice, o meglio, il fondo dell’abominio, svelando la propria anima ‘nera’.

Nera come la tonaca del ‘prevete’ Don Catellino, un malato di lussuria che compie le sue nefandezze con piglio diabolico. Anche se alla fine scopriremo che c’è qualcuno peggio di lui. Il plot in effetti è un progressivo cadere di maschere, in cui ogni personaggio fa a gara con l’altro nella corsa verso un precipizio fatto di cattiverie, di menzogne, di immoralità. E di crudeltà, potremmo aggiungere, visto che lo stesso Cirillo in sede di presentazione ha citato Artuad. I protagonisti sul palco sono cinque: Sabrina Scuccimarra (Donna Clotilde), Anna Rita Vitolo (Donna Gesualda), Riccardo Ciccarelli (Ferdinando). Arturo Cirillo e il napoletano. Inteso come lingua (non ci si azzardi a definirlo dialetto). A parlarla sono le strepitose Sabrina Scuccimarra e Anna Rita Vitolo, impegnate in una gara di bravura al limite del virtuosismo. Molto di quello che dicono non si capisce (trattasi appunto di lingua ‘straniera’), ma non importa.

L’incredibile espressività del napoletano lascia a bocca aperta, quasi stordisce, e se poi la battuta è comica il pubblico ‘esplode’. In questo senso i ‘duetti’ tra Donna Clotilde, malata immaginaria che ‘schifa’ la nuova Italia unita e la sua lingua ‘insapore’, e Donna Gesualda valgono da soli il biglietto. Ma lo spettacolo tocca vertici drammatici e poetici a tratti lancinanti. Basti citare il monologo in cui Donna Clotilde ‘descrive’ il suo amour fou per il giovane Ferdinando, il modo con cui Donna Gesualda parla della sua disperata solitudine di ‘zitella’, o come Don Catellino confessa il suo bisogno di peccato, quel peccato che gli dà un piacere ineguagliabile.

Sul palco l’atmosfera si fa spesso chiesastica, con effetti tragicomici. Ma non è semplice anticlericalismo. Il dramma del prevete scava molto più in profondità. Nulla di profondo, invece, c’è nel vero angelo del male della storia, ‘Ferdinando’, giovane ‘senza passato’ e per questo ‘senza futuro’, cinico e amorale senz’anima. In fondo solo una nullità. Lo spettacolo, co-prodotto da Marche Teatro, va in replica stasera (ore 20.45) e domani (16.30). Scegliete il giorno che volete, ma andate a vederlo. Non ve ne pentirete.

Raimondo Montesi