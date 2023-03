"Stanno sparando in stazione": scatta l’allarme In realtà si trattava di un’esercitazione Polfer

"Correte, c’è un pazzo che sta sparando in stazione e ha anche accoltellato una persona". L’allarme telefonico al 112, il numero unico dell’emergenza, è stato angosciante e ha coinvolto poi a cascata le centrali delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Dal vivo via smartphone uno degli addetti della pulizia dei treni, ovviamente ignaro di cosa stesse accadendo. Era però un falso allarme. Un pandemonio innescato dalla mancata comunicazione che giovedì sera alla stazione ferroviaria centrale sarebbe andata in scena una esercitazione, probabilmente, considerato il luogo, organizzata dalla Polfer, la polizia ferroviaria. Per fortuna non c’era nulla di vero in quelle scene drammatiche, detto questo forze dell’ordine e 118 hanno attivato i soccorsi inviando sul posto macchine, ambulanze e personale. Fino a scoprire che in stazione giovedì nel tardo pomeriggio non c’era alcuna sparatoria. A quel punto, una volta capito il malinteso, sono rientrati alla base, ma il danno era ormai stato fatto. Magari la comunicazione allargata a chi di dovere avrebbe evitato di mettere in moto il sistema dei soccorsi e far prendere uno spavento al povero addetto delle ferrovie. Il dipendente non ne sapeva nulla e lo spavento per lui è stato tanto.