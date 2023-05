Stanza dedicata ai pazienti oncologici

L’Aos da anni collabora con la struttura sanitari. Dopo la parentesi pandemica e la conseguente revisione organizzativa degli spazi e il rispetto della rigorosa normativa sugli accessi agli utenti e ai visitatori, è stata individuata una nuova collocazione per la stanza de "L’Ottava Nota You" dedicata all’architetto Ilaria Arcangeli che ieri è stata inaugurata. Una breve ma intensa cerimonia ha visto la partecipazione della Direzione medica ospedaliera, di Don Maurizio Gaggini, ex Cappellano dell’ospedale, del marito di Ilaria che con bellissime parole ha ricordato i momenti difficili trascorsi in compagnia degli operatori dell’associazione. Il presidente, Paolo Quagliarini, ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari e all’ospedale che, superato il periodo pandemico, ha potuto accogliere di nuovo l’associazione. Una vicinanza piena di significato. Importante infatti è la collaborazione tra le strutture sanitarie e le associazioni cui va il plauso della direzione aziendale per l’impegno e le iniziative profusi a favore della collettività. La stanza sarà a disposizione, su prenotazione, per i pazienti oncologici per le visite con la psicologa e con il nutrizionista dell’associazione. Un progetto che apre le porte a chi ha bisogno.