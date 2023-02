Stanziati 60mila euro per il nuovo chiosco

La giunta comunale di Castelfidardo ha stanziato 60mila euro per la costruzione di un nuovo chiosco all’interno del Parco del Monumento, a dimostrazione di voler sanare qualsiasi pratica e certificarne anche la sicurezza sismica. Quest’estate il chiosco, gestito dai ragazzi del biscottificio solidale Frolla, era rimasto chiuso e il caso era stato portato anche in consiglio comunale. "Il chiosco esistente poteva e può anche oggi comunque essere utilizzato: dai chiarimenti ricevuti dall’ufficio regionale competente, ex genio civile, la struttura andava depositata (non quella originaria ma l’ampliamento del 2007) ai soli fini della normativa anti sismica – spiega il sindaco Roberto Ascani –. Non essendo oggi più praticabile l’adeguamento della struttura, visti gli eccessivi costi di analisi, anche se potrebbe rispettare i requisiti, l’unica via sostenibile è la demolizione e ricostruzione. In questo modo avremo anche la certezza che rispetti tutti i requisiti antisismici. Va precisato che la struttura è in regola sotto tutti gli altri profili: agibilità, accatastamento, salubrità, certificati di regolare esecuzione e sicurezza degli impianti". La normativa non ha fornito un’indicazione chiara fino al 2008 e in quel periodo, dicono dal Comune, nessuna struttura simile è stata mai depositata proprio a causa di questo vuoto normativo.