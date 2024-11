StartAn, la fiera per i giovani imprenditori

Entra nel vivo ‘StartAncon’, la fiera delle startup che da mercoledì 13 a venerdì 15 metterà ‘in contatto’ giovani e mondo delle imprese. Si inizierà alla Loggia dei Mercanti (ore 15) con il lancio del tema del contest, realizzato in collaborazione con Lions Club e Scuola Panti, che mette in palio due borse di studio per corsi di formazione imprenditoriale, e la presentazione del progetto ‘Start me up’ del Rotary 25-35.

A Palazzo degli Anziani ci sarà il convegno ‘Le startup dell’economia: i segni distintivi dell’impresa’, organizzato con l’Ordine degli Avvocati di Ancona e l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. La giornata clou sarà giovedì 14.

Di mattina, al Teatro delle Muse, previsto l’incontro dedicato agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, con ospiti dal calibro di Carolina Sansoni di Talkin Pills, Virginia Tosti di Start2Impact, Tommaso De Vecchis, Michele Molteni e David Clementoni. Alle Muse ci sarà si terranno anche gli incontri B2B, per favorire subito l’incontro fra ‘domanda e offerta’.

Previsti anche interventi rivolti ai giovani imprenditori su temi come l’innovazione nel settore agrifood, impatto sociale e sostenibilità, e Made in Italy, e la tavola rotonda ‘Le aziende del territorio e il dialogo con l’Università e i nuovi professionisti’, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, per condividere le esperienze di aziende come Coltorti, Morandi Group, Loccioni, Dami, Santoni, Native To Wear e Velenosi.

Venerdì 15 alle Muse lo special guest sarà il pluripremiato campione olimpico Igor Cassina, con l’intervento ‘Dall’oro olimpico a coach del benessere’. Il teatro ospiterà anche il clou di ‘StartAn’, il contest Start-An Idea. L’obiettivo, per l’assessore allo sviluppo imprenditoriale e alle politiche giovanili Marco Battino, è "avvicinare i giovani alla cultura d’impresa, aiutando quelli che innovano, e fare di Ancona un punto di riferimento nazionale per la nascita e lo sviluppo di giovani aziende".

Anche il sindaco Daniele Silvetti sottolinea la ‘vocazione nazionale’ del progetto, ‘suggerendo’ ai giovani di ‘puntare sul turismo’, oltre che sulle ‘tante eccellenze della città, come la cantieristica e la pesca. Molti i soggetti che sostengono e partecipano a ‘StartAncon’, dall’Anci ai Comuni di Sassoferrato e Maiolati, passando per tutte le associazioni di categoria.

Raimondo Montesi