Stasera "Il pianista dell’Orient Express" in piazza del Santuario

Penultimo appuntamento con ‘Il pianista dell’Orient Express’ a Numana. Questa sera (ore 21.30) nella centralissima piazza del Santuario Luca Cerigioni, originario di Ostra, suonerà vari brani al pianoforte, alcuni dei quali è abituato a proporre ai viaggiatori del leggendario treno. Dal 2014, infatti, Cerigioni è il pianista ufficiale del Venice-Simplon Orient Express, ‘nipote’ del mitico convoglio in servizio dal 1883. Inaugurato nel 1982, il treno ha avuto subito un grandissimo successo. Il servizio ferroviario privato è effettuato con carrozze ristrutturate degli anni venti e trenta. In realtà il musicista è abituato a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. Ha suonato in varie ambasciate, nonché al brunch di matrimonio di Wyatt Rockefeller, ha accompagnato la compagine azzurra alle Olimpiadi di Pechino, e ha conosciuto personaggi come gli attori John Travolta e Bill Murray.