Stasera il violoncello di Maria Salvatori a Santa Maria della Piazza

Secondo concerto di ‘Oltre confine’, la nuova rassegna estiva degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. Oggi (ore 21, ingresso gratuito) nella Chiesa di Santa Maria della Piazza protagonista sarà Maria Salvatori, giovane violoncellista scelta da Mario Brunello tra i partecipanti alla quinta masterclass di alto perfezionamento ‘I Suoni dei Borghi’. Ventenne fiorentina, Salvatori creerà un legame con il pubblico anche parlando dei brani che eseguirà spiegandone l’originale formulazione. l programma comprende Dall’Abaco, da 11 Capricci per violoncello solo: n. 1 in do minore; Bach, dalla Suite per violoncello solo n. 4: Corrente, Sarabanda, Bourrée I, II; Hindemith, dalla Sonata per violoncello solo op. 25, n. 3: I e V movimento; Gubajdulina, da 10 Preludi per violoncello solo: n. 3, Con sordino – senza sordino; n. 4, Ricochet; Casals, dalla Suite in re minore: Prelude; Scherzando; Cassadò, dalla Suite per violoncello solo in re minore: terzo movimento, Intermezzo e danza.