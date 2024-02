Stasera la Fontana del Calamo si illumina di blu

Il Comune di Ancona aderisce alla “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” che cade il 1° febbraio di ogni anno per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzionale sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. Per richiamare l’attenzione dei cittadini sui questo tema, di tragica attualità, la sera di oggi verrà illuminata di colore blu la Fontana del Calamo. "Abbiamo raccolto con convinzione – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci- l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, illuminando di blu nella serata del 1° febbraio la Fontana del Calamo come appello alla collettività e alla comunità internazionale affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali, che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati. La Convenzione di Ginevra e i protocolli aggiuntivi, il Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo, la Convenzione Onu sulle bombe a grappolo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali, la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, solo per citare le principali. Invitiamo tutti i cittadini ad approfondire il tema della Giornata"