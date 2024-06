Stasera Notte Bianca per ricordare. Giorgio Candelaresi La biblioteca comunale Massimo Ferretti di Chiaravalle ospiterà stasera la Notte Bianca in onore di Giorgio Candelaresi, uomo di pace e cinefilo degli anni '70. A cinque anni dalla sua scomparsa, verrà ricordato con testimonianze e un racconto video-fotografico, oltre all'intitolazione di spazi in sua memoria. Un evento per celebrare la sua eredità culturale e umana.