Statale, asfalto in zona Cesano

Ad aprile al via i lavori di rifacimento del manto stradale della Ss Nord a Cesano. L’importo complessivo contrattuale è di 420.764 euro. Il progetto prevede la manutenzione della pavimentazione stradale della S.S. Adriatica Nord nel tratto compreso tra Via della Marina e Strada della Bruciata, lungo complessivamente circa 2,2 chilometri. Il tratto stradale oggetto d’intervento è fortemente ammalorato e presenta per tutta la sua estensione fessurazioni superficiali a ragnatela e dissesti longitudinali dovuti all’assestamento dei sottoservizi. Inoltre, verrà ampliata l’area a parcheggio lato monte fronte civ. 178 (nei pressi del Bar Uliassi) a ridosso della sede stradale per consentire la sosta degli autobus.