Statale bloccata "Siamo al 30%, summit a Roma"

"Risolvere al più presto la situazione e procedere con il completamento dell’opera". A chiederlo è stato ieri il consigliere Pd Giacomo Petrelli che ha interrogato sindaco e assessore ai lavori pubblici sulla situazione dei lavori bloccati sulla Strada Statale 16 e delucidazioni sullo stato di avanzamento della Valutazione di Impatto Ambientale del Lungomare Nord, parte integrante e fondamentale dell’Uscita a Nord: "L’assessore Tombolini ha fornito spiegazioni tecniche sia sul tema del Lungomare Nord che sui problemi della SS16 – sostiene Petrelli – e ha spiegato che talvolta si possono verificare situazioni in cui le imprese adottano alcune modalità per fare leva sulle proprie richieste nei confronti di Anas e del Ministero. Al di là delle dinamiche tra le parti, ciò che conta davvero è risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Per questo, confidiamo nell’impegno di tutti gli attori istituzionali, che dovrebbero abbandonare la ‘logica delle bandierine’ tra Lega e Forza Italia. Al sindaco ho chiesto di seguire questa vicenda con la massima attenzione e determinazione, non possiamo assolutamente permetterci che rimanga bloccata a lungo".

Daniele Silvetti ha risposto a Petrelli confermando la disparità di vedute tra Lega e Forza Italia sulle cause del blocco dei lavori: "C’è distanza tra impresa e Anas. A noi risulta che ci siano problemi pregressi su scavi e trafori, addirittura in riferimento all’epoca della progettazione. Oggi l’opera è vicina al 30% del suo cammino e sarebbe bastato poco per raggiungere il 50% di stato di avanzamento. Il presidente Acquaroli, con cui sono in costante contatto, presto sarà a Roma per incontri politici che devono puntare alla soluzione del caso. Una sospensione di lungo periodo sarebbe gravosa per le Marche, ma anche per Ancona e Falconara".

Lavori a rilento anche in una delle opere del Bando delle Periferie, ossia la palestra degli Archi attigua al Centro H e al resto dei servizi: "Ci sono stati dei ritardi provocati da un grave caso di cronaca avvenuto lo scorso anno (la morte di un lavoratore, ndr) e l’ultimo sopralluogo per quel fatto risale al 20 gennaio scorso – ha detto l’assessore Tombolini – Entro fine mese è prevista una riunione di coordinamento, i lavori potrebbero ripartire presto".

La capogruppo del Pd, Susanna Dini, ha sollevato un altro problema: "A novembre avete inaugurato il Centro H, ma di fatto le sale di quel plesso sono ancora chiuse e le chiavi alle associazioni non le avete ancora date".

