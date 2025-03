Statale contromano in auto. Schianto frontale: due feriti

Se l’è visto arrivare di fronte e non ha potuto far nulla per evitarlo. L’impatto è stato piuttosto violento tra le due auto in un semifrontale che ha portato due persone all’ospedale. Il più grave è proprio l’uomo che quella strada la stava percorrendo contromano.

L’incidente è successo ieri verso le 14 tra le uscite della superstrada di Fabriano Est e Albacina, sulla carreggiata in direzione Ancona. In pratica viaggiava da qualche chilometro nel verso sbagliato. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento fabrianese, con il tratto che è rimasto chiuso per favorire le operazioni di soccorso.

L’uomo, fabrianese di 85 anni, viaggiava al volante della sua Ford Focus. Sono dovuti intervenire i pompieri per cercare di liberarlo dall’abbraccio metallico delle lamiere della sua auto che lo tenevano imprigionato. Fortunatamente è rimasto sempre cosciente e vigile ma le sue condizioni sono state giudicate gravi anche durante il trasporto, che è avvenuto in ambulanza, all’ospedale di Torrette.

Dall’altra parte proveniva una Peugeot 3800 guidata da un uomo, sempre del posto, che non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all’ospedale di Fabriano. Anche lui viaggiava da solo. In un attimo è stato il panico e poi il fragore dello schianto. Nessun’altra macchina è rimasta coinvolta nel brutto incidente che ha paralizzato il traffico, intenso a quell’ora lungo il tratto fabrianese.

La strada è rimasta chiusa per ore, anche dopo il termine delle operazioni di soccorso, per la rimozione dei mezzi semidistrutti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il tutto gestito, così come i rilievi, da una pattuglia della Polizia. Tanta la paura anche degli altri automobilisti che si sono trovati di fronte il brutto incidente temendo il peggio per gli occupanti delle auto, considerate le condizioni in cui versavano dopo l’impatto.

L’85enne deve aver mal interpretato i cartelli stradali, un errore che poteva provocare conseguenze anche molto più gravi non solo per se stesso ma anche per gli altri automobilisti in transito, ignari. Al momento del soccorso non era in grado di proferire parola ed è stato subito preso in carico dal personale medico. Si trova tuttora ricoverato nel nosocomio dorico. Quel tratto comunque non è nuovo a incidenti anche molto gravi, dovuti a sorpassi azzardati e gravati comunque dall’alta velocità.