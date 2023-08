Statale, schianto da brividi: tir contro auto

Le ambulanze sono partite a sirene spiegate per uno schianto, ieri mattina, all’altezza del Klass hotel, lungo la statale 16, a Castelfidardo.

E’ successo attorno alle 9 quando un tir e un’auto si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato molto violento. Secondo i primi accertamenti la vettura, alla cui guida si trovava una donna, una 49enne del posto, è finita contro la parte anteriore sinistra del mezzo pesante.

A seguito della forza della collisione appunto, il paraurti del tir si è sganciato, finendo per colpire un terzo veicolo che transitava proprio in quel momento lungo la statale che in quel punto è trafficata a tutte le ore.

La task force dei soccorsi è scattata subito. Allertato il 112, sul posto sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La donna alla guida della macchina è stata portata all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni fisiche restano gravi. Guidava una Fiat Panda, rimasta completamente distrutta.

All’arrivo dei primi soccorritori, lo scenario era terribile. Il camion, anch’esso incidentato gravemente nella parte anteriore, era fermo bordostrada. Il conducente del terzo mezzo non ha riportato lesioni, così come il conducente del tir.

Sono durate diverso tempo le operazioni di rimozione dei mezzi dalla carreggiata. La strada è stata chiusa dalla rotatoria di San Rocchetto per diverse centinaia di metri, per permettere le operazioni di soccorso, con gravi disagi al traffico rimasto bloccato e deviato sulle arterie confinanti.

Questo è l’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di statale che porta a Osimo Stazione. Poco più a sud, di fronte alla ditta Caltec, allo svincolo per Numana, è in programma la realizzazione di una rotatoria. "Siamo in attesa del parere della Provincia riguardo la Vas che è stata avviata dall’Anas - spiega il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani - Una volta arrivato il parere positivo, si dovrebbe procedere con l’inizio dei lavori. Probabilmente, ci si dovrebbe riuscire entro la fine dell’anno ad avviare i lavori". Proprio in quel punto di incidenti se ne sono verificati tanti, uno anche mortale. Dall’inizio di quest’estate la città della fisarmonica ha dovuto stilare un bilancio importante di incidenti avvenuto in snodi in cui spesso se ne erano verificati altri, anche gravissimo, tanto da portarci l’attenzione degli amministratori pubblici.

