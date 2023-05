Stato dei lavori, Gozzini rassicura "Entro maggio conclusi i collaudi"

Rischio incompiuta per il nuovo Salesi a Torrette a causa di ritardi e blocco dei lavori. È il direttore generale dell’ospedale regionale, Armando Gozzini, a regalare un po’ di ottimismo e a spiegare l’altro motivo per cui l’opera non fa passi avanti: "Stiamo ancora aspettando il via libera per la variante del 5° piano (in origine il Salesi doveva avere 4 piani, poi la nuova giunta ha subito varato la variante del piano ulteriore, ndr.). Poi, come dice lei, c’è il problema della morgue – conferma al Carlino il dg Gozzini _. Entro il mese di maggio i collaudi dovrebbero essere conclusi. Gli arredi e le apparecchiature necessarie sono già presenti, accatastate qua e là, ma ci sono. A quel punto mancherebbe il delicato passaggio dalla vecchia alla nuova struttura, col trasferimento di tutto il materiale in modo da non lasciare scoperta l’attività.

Sperando che non ci siano ulteriori intoppi, ritengo ragionevolmente luglio il mese buono per attivare la camera mortuaria e così via". A quel punto si sbloccherebbe questo domino ingessato, ma ci sarebbe ancora tanto da lavorare: "Per le demolizioni servirà tanto tempo, non si tratta di interventi brevi, per non parlare dello smaltimento delle macerie _ conferma il manager che dal 1° febbraio scorso è alla guida dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche _. Dovremo fare grande attenzione alla dispersione delle polveri, insomma non sarà facile e non sarà immediato. Solo una volta risolti quei problemi si potrà passare all’edificazione della struttura. Sto già pensando a delle speciali coperture anche per mitigare l’impatto visivo dei cantieri e togliere quelle inferriate brutte e fredde e le strisce arancioni". Un altro problema per la cittadella ospedaliera di Torrette sono i parcheggi e la sosta, specie in una fase in cui sono tanti i cantieri attivi. Da non dimenticare, infatti, i lavori partiti per la costruzione della nuova palazzina uffici nell’area davanti al vecchio ingresso del nosocomio. Entro maggio, intanto, dovrebbe essere inaugurato il sovrappasso pedonale su via Conca: "Per noi è un’opera molto importante anche se tutto il capitolo è seguito dal Comune di Ancona _ aggiunge Gozzini _. Per quanto concerne la sosta presto avvieremo uno studio più approfondito anche assieme a Conerobus per capire come potenziare il trasporto pubblico. Il concorso per il pronto soccorso di Torrette? Siamo nella fase dei sorteggi per la Commissione giudicante. Entro giugno nomineremo il nuovo primario".

p.cu.