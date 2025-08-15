Stava rischiando di annegare. Un 74enne grave a Torrette

Si è sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia. Un 74enne di origini rumene ha iniziato a stare male a causa di un principio di annegamento mentre si trovava nella spiaggia libera situata alle spalle della stazione ferroviaria. L’uomo si trovava in compagnia di alcuni amici lungo il tratto di spiaggia che però non sarebbe vigilato dalla presenza dei bagnini.

Nella situazione di difficoltà dell’uomo, sono stati proprio gli amici a riuscire a riportarlo a riva. Alla luce della gravità della situazione è stato lanciato l’allarme e sul posto è immediatamente intervenuto il Quad della Croce Gialla di Falconara e, subito dopo, anche l’automedica e un’ambulanza sempre della Croce Gialla di Falconara mentre dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza "Icaro".

Proprio dall’eliambulanza, quando è stato raggiunto il punto della spiaggia dove si trovava l’uomo, l’équipe medica si è verricellata perchè non era disponibile un luogo dove poter atterrare. Non solo, in questo modo i soccorsi sono riusciti ad arrivare più velocemente alla luce della gravità della situazione.

I soccorritori hanno rianimato sul posto il 74enne e, una volta stabilizzato il quadro clinico, l’uomo è stato successivamente intubato e trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso di Torrette dove si trova in prognosi riservata.