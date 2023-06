Stavano preparando furti nelle abitazioni, fermate due ragazze

Si aggiravano con fare losco tra i palazzi del quartiere, con il tipico atteggiamento di chi sta perlustrando una zona per compiere un probabile furto nelle abitazioni. Atteggiamento che ha insospettito e preoccupato i residenti, che hanno provveduto ad allertare la polizia e, in effetti, all’arrivo delle Volanti la situazione è parsa chiara. A finire nei guai sono state due giovani, 26 e 22 anni, di origine croata, che avevano all’interno delle borsette degli oggetti utilizzati per scassinare infissi e porte. Motivo per il quale sono state denunciate ed allontanate dal territorio cittadino. È accaduto nella mattinata di ieri in via Colleverde. Il servizio rientra nei controlli specifici predisposti dalla questura per prevenire i reati di criminalità urbana. Le ragazze sono attualmente domiciliate a Pescara. Sono state entrambe deferite e messe a disposizione dell’ufficio Misure di prevenzione della Polizia anticrimine, che a seguito dell’istruttoria ha elaborato due provvedimenti di fogli di via obbligatori da Ancona. Le misure disposte dal questore Cesare Capocasa hanno ordinato alle stesse, inoltre, di rientrare immediatamente nel comune di residenza abituale, dove dovranno presentarsi all’autorità entro 24 ore, con divieto di tornare nel capoluogo marchigiano per due anni. "Il benessere e la serenità della nostra comunità è l’obiettivo principale del lavoro della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio", il commento del questore.