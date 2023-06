Stavolta tocca ai precari "Dal sit-in allo sciopero" Saltamartini tenta il disgelo

Sanitari precari all’ospedale di Torrette, al sit-in organizzato ieri mattina da tutte le organizzazioni sindacali di categoria davanti a palazzo Leopardi è arrivato l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Dopo la proroga dei contratti a tempo di quattro mesi per i circa 500 dipendenti (su complessivi 3.200) del più grande ospedale delle Marche, Saltamartini sperava che la protesta fosse stata disinnescata. "Il problema non è risolto, ma solo posticipato _ attacca Laura Cesari, coordinatrice dell’Rsu dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche _. I precari restano tali, vivono con l’ansia di poter perdere il posto di lavoro e intanto nei tre presidi dell’azienda (Torrette, Lancisi e Salesi) il personale sanitario non è sufficiente per garantire l’assistenza ai pazienti. È paradossale, c’è carenza di personale e quello che c’è non può essere stabilizzato. L’assessore non ha mai risposto alle nostre Pec per un incontro e l’azienda ci ha comunicato la proroga del personale il 14 giugno senza anticipare nulla, senza confrontarsi con noi. Se le assunzioni a tempo indeterminato non arrivano siamo pronti a passare da un sit-in allo sciopero". Alla fine Saltamartini è arrivato e le sue parole mirano a un’unione d’intenti: "Anche io se avessi un figlio nella situazione di questi precari sarei qui a protestare – ha detto l’assessore –, ma ci sono delle regole e dei limiti a cui non possiamo venir meno. Sul tetto di spesa in particolare su cui ritengo si debba essere uniti e fare una battaglia contro il provvedimento del governo. Sia chiaro, rispettare il tetto non significa che questi lavoratori perderanno il posto di lavoro. Protestare da parte di sindacati e lavoratori è legittimo, basta però denigrare e attaccare la sanità pubblica. Invito tutti a riflettere. Le Marche sono una regione virtuosa e di recente abbiamo ottenuto di aumentare le prestazioni aggiuntive a 100 euro per i medici e 50 euro per gli infermieri". Le storie di precariato le hanno raccontate le giovani precarie della medicina riabilitativa di Torrette ad esempio, Emanuela Cinì di Ancona e Agnese Luciani di Fermo, 30 e 28 anni, da anni costrette a rinnovi di pochi mesi senza poter programmare le loro vite: "Viviamo con l’ansia ogni volta che un contratto va in scadenza. Vorremmo mettere su famiglia, comprare una casa, in queste condizioni non si può. Se capita lasceremo questo posto di lavoro per andare altrove, dove ci sono garanzie. I concorsi li abbiamo fatti".