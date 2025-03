"Stay Hungry Stay Timid", concerto spettacolo di Ruggero dei Timidi allo Sperimentale

Al Teatro Sperimentale di Ancona stasera (ore 21) arriva Ruggero dei Timidi, con il concerto spettacolo ‘Stay Hungry Stay Timid’. Ruggero è il cantante da night che mancava, capace di mescolare modernità e vintage con canzoni che affrontano temi che altri non hanno il coraggio di affrontare, sia in amore che nella vita di tutti i giorni, canzoni che vanno dritte al sodo, diventate veri inni: ‘Timidamente io’, ‘Notte Romantica’, ‘Padre e Figlio’ e la sua personalissima versione di ‘Hallelujah’. Dopo essersi fatto conoscere sul web Ruggero è stato lanciato in radio da ‘Ciao Belli’ (Radio Deejay) e dallo ‘Zoo di 105’, con varie incursioni a ‘La Zanzara’ (Radio 24). in tv lo si è visto a ‘Tu Si Que Vales’, ‘Quelli che il calcio’, ‘90 Special’ e ‘Zelig Time’.