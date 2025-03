Stazione ferroviaria da incubo. Macchinari e pannelli arrugginiti: "Bel biglietto da visita ai turisti"

La stazione ferroviaria di Senigallia versa in uno stato di degrado avanzato. Così che i cittadini chiedono che "l’amministrazione comunale si faccia promotrice di una richiesta a Rfi".

Sono diverse le segnalazioni dei cittadini riguardo allo stato della stazione ferroviaria, dove a pensiline rotte e arrugginite si aggiungono un telefono a gettoni completamente coperto dai segni di usura così come la vecchia macchinetta per obliterare i biglietti. "Si tratta di attrezzature che sono ormai inutilizzate da anni – spiega un cittadino – andrebbero rimosse, così come andrebbero sostituite le pensiline tutte rotte, per non parlare della macchina per obliterare i biglietti presente all’ingresso della stazione, è completamente coperta da ruggine. E non va meglio se dal primo binario si passa al secondo, dove la ruggine è presente nelle ringhiere del sottopassaggio e nei cestini in ferro che ancora spuntano tra le piante". Sono ormai trascorsi otto anni da quando è stata completamente riverniciata esternamente, dopo numerose proteste e segnalazioni dei cittadini, ma le attrezzature, sono rimaste le stesse: "È il biglietto da visita per i turisti che arrivano in città – spiega – chiediamo che il sindaco si faccia promotore di una richiesta d’intervento da parte di Rfi, almeno per togliere i vecchi macchinari inutilizzati e sopperire alle crepe che sono presenti nelle mura. Si sta lavorando tanto per incentivare il turismo straniero anche attraverso i treni e poi permettiamo che le stazioni vengano lasciate in questo stato di degrado, è davvero assurdo". Quella della spiaggia di velluto è una stazione utilizzata tutto l’anno dai pendolari e da tanti studenti, ma è anche un punto di attesa per chi deve prendere l’autobus o un taxi: "La Rocca è bellissima ma se dal sottopasso arrivi in stazioni sembra di essere in un’altra città – conclude –. Si sta provvedendo al restauro degli immobili di viale Bonopera che si trovano davanti alla stazione, ma è inutile riqualificare una zona se poi si consente che il punto più frequentato sia così degradato. Auspichiamo che la situazione possa essere migliorata in vista della stagione estiva". La stazione ferroviaria di Senigallia è un luogo di passaggio e centrale che ha un ruolo importante soprattutto durante la stagione estiva, perché attraverso il sottopasso della stazione, si può raggiungere il centro storico, cuore della gran parte degli eventi organizzati dagli amministratori. È tra i luoghi attenzionati dalle forze dell’ordine e per questo motivo, soprattutto negli ultimi mesi, non è più luogo di bivacchi da parte di senza tetto, così come i giardini Morandi che sono raggiungibili attraverso il sottopasso, più volte finito nel mirino di writer e vandali, per cui l’Amministrazione è intervenuta per migliorarne l’aspetto.