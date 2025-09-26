Stazione ferroviaria e decoro: partiti i lavori sui marciapiedi

Sono partiti ieri i lavori per il rifacimento del marciapiede che si sviluppa per circa 200 metri davanti all’edificio della stazione ferroviaria di Falconara. L’investimento sostenuto da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) è di 200mila euro ed il progetto è curato dalla Direzione operativa stazioni di Rfi.

E’ prevista la sostituzione della pavimentazione e dei cordoli in marmo che risultano ammalorati. L’intervento è stato approvato dalla Soprintendenza e, stando al cronoprogramma, dovrebbe concludersi a fine 2025.

I lavori erano stati sollecitati dal sindaco Stefania Signorini, anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini: la pavimentazione sconnessa del marciapiede è stata indicata come potenziale fonte di rischio, specie per persone con difficoltà motorie.

Anche sotto l’aspetto del decoro il percorso pedonale degradato, che corre tutto intorno all’edificio storico, una delle eccellenze architettoniche di Falconara, rappresentava un brutto biglietto da visita per chi arriva in treno.

Ieri mattina, in concomitanza con l’avvio del cantiere, il sindaco Signorini ha voluto incontrare il refente della Direzione operativa stazioni Rfi, che segue i lavori.

"Sono molto soddisfatta dell’avvio di questo intervento – dice il sindaco Stefania Signorini – che rappresenta un passo importante per la sicurezza e il decoro urbano della nostra città. Il rifacimento del marciapiede davanti alla stazione ferroviaria è un’opera che avevamo sollecitato con forza, anche ascoltando le segnalazioni di molti cittadini, in particolare di chi si trova quotidianamente a convivere con difficoltà motorie. Ringrazio per l’investimento e per la collaborazione Rete Ferroviaria Italiana, con cui abbiamo condiviso l’importanza di restituire dignità e sicurezza a uno degli ingressi principali di Falconara. La stazione è un biglietto da visita fondamentale per chi arriva nella nostra città, e questo intervento va nella direzione giusta: accoglienza, accessibilità e valorizzazione del patrimonio architettonico".