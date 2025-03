Stazione, fognature e verde: tanti i lavori

Fervono diversi cantieri a Fabriano. Con l’inizio dei lavori di riqualificazione della palazzina di ingresso alla stazione ferroviaria da parte delle Ferrovie dello Stato, sono stati modificati gli stalli di sosta presenti nell’area. "L’intervento si rende necessario per consentire i lavori di riqualificazione e rinnovo dei locali della stazione, che porteranno a un miglioramento dei servizi". Viva Servizi invece ha concluso la tranche di lavori per l’intervento di rifacimento della fognatura in via Don Riganelli (tratto compreso tra le vie Dante Alighieri e Veneto). L’intero cantiere, che copre circa 200 metri, prevede l’installazione di una nuova tubazione e solo al termine la Polizia Locale ha riaperto al traffico il tratto compreso tra le vie Alighieri e Grifoni (davanti la filiale di Intesa SanPaolo). Nelle prossime settimane inizierà inoltre il primo taglio dell’erba nei parchi cittadini e nelle grandi aree verdi, in modo da garantire il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici con l’arrivo della bella stagione. E’ in fase di organizzazione la manutenzione e la pulizia dell’area delle Conce. Questo intervento, rinviato lo scorso anno, sarà realizzato non appena la portata del fiume Giano consentirà l’esecuzione dei lavori in sicurezza.