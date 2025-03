Stazione merci, il caso in Regione. Mozione di Latini: no alla realizzazione

L’ipotesi di realizzazione di una stazione merci a San Rocchetto, nel comune di Castelfidardo proprio al confine con Osimo Stazione, sta facendo preoccupare i residenti della frazione, alcuni dei quali hanno ricevuto lettere di esproprio, e anche quelli di Osimo Stazione. Il 17 aprile sarà organizzato un incontro con i responsabili di Rfi per la presentazione e la discussione del loro progetto. Intanto continua la raccolta firme per dire no da parte appunto di chi lì ci risiede mentre il consigliere regionale Dino Latini ha appena presentato una mozione per impedirne la realizzazione: "Considerato che rispetto all’intervento sono state evidenziate numerose criticità ed è stato richiesto l’assoggettamento a procedura di Valutazione di impatto ambientale – si legge nel testo – e che proprio tra le criticità segnalate si evidenziano la collocazione nelle immediate vicinanze della zona speciale di conservazione della Selva e del Parco del Conero, oltre che la presenza di un’area esondabile, questo documento impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi per individuare un sito diverso per la realizzazione dell’opera ed evitare quindi gli effetti negativi dell’opera sulle comunità interessate".

Erano stati proprio i residenti a consegnare a mano al ministro Matteo Salvini una lettera con stilata la vicenda, ricevendo la rassicurazione che il caso sarebbe stato preso presto in considerazione. Da parte sua il Consiglio comunale fidardense ha detto no al progetto in quel sito.