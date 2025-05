Stazione merci: nuova protesta

Non si spegne la battaglia dei residenti di San Rocchetto di Castelfidardo che stanno continuando a raccogliere le firme per dire no alla stazione merci di Rfi. Sono decine quelle raccolte ormai. Con loro tante associazioni. Italia nostra ha organizzato per sabato una passeggiata culturale per dire no alla stazione. Il circolo Legambiente di Osimo si unisce: "Ribadiamo che il progetto di Rfi preoccupare i cittadini e le imprese per il forte impatto ambientale e paesaggistico. Senza dimenticare la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico". Anche Loreto ha portato una mozione in Consiglio per dire no.