Stazione merci, Pd e M5S interrogano la Regione: "Cosa intende fare?"

Torna nell’aula del Consiglio regionale con un’interrogazione a firma dei consiglieri Antonio Mastrovincenzo (Pd) e Marta Ruggeri (5 stelle) il progetto della stazione merci a Castelfidardo. "Interroghiamo il presidente della Giunta e l’assessore competente per sapere quali azioni urgenti intendano mettere in atto per dare seguito alla mozione approvata in Consiglio regionale ed impedire la realizzazione della stazione a San Rocchetto. Nella seduta del Consiglio Regionale del primo aprile, l’assessore Aguzzi aveva riferito che il 6 marzo era stata inviata dalla Regione ai Ministeri competenti una relazione tecnica che segnalava criticità del progetto. Durante l’iniziativa pubblica del 17 aprile a Osimo, il Responsabile progetti per Rfi ha dichiarato che se la Regione trovasse un’alternativa a quella localizzazione, si avvierebbe il progetto alternativo".