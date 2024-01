"Stazione passeggeri per Amazon, passi avanti"

"È possibile rendere stazione passeggeri quella merci già presente ma sono necessarie alcune opere da realizzare e migliorare, Interporto si è già messa in contatto con Regione e Rfi. Amazon prevede poi due ampi parcheggi per camion, anche per i casi di difficoltà della viabilità sulla rete stradale e autostradale, in modo da poter immettere gradualmente i mezzi sulla strada". Così il presidente di Interporto Marche Massimo Stronati giovedì sera durante alla consulta per le attività produttive, l’occupazione e il lavoro, convocata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Presenti alcuni sindaci della Vallesina i quali hanno espresso le loro preoccupazione, assente il presidente della Regione Francesco Acquaroli ed esponenti della sua squadra. Un’assenza che non è passata inosservata come quella di Confindustria Ancona, in rotta con il sindaco Fiordelmondo. In risposta alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci e richiesta di un possibile suo ampliamento del casello Ancona Nord il presidente Stronati ha sottolineato: "E’ una ipotesi di cui si è sentito parlare. Si è parlato della possibilità che il solo casello Ancona Nord possa essere piccolo e poter utilizzare il casello di Montemarciano. Nelle Marche 47 milioni di tonnellate di merci si muovono su gomma, 11 di queste riguardano il porto di cui il 60% almeno potrebbe essere trasportate su rotaia".

La Amicucci ha espresso poi preoccupazione per il possibile passaggio dei tir nella zona centrale di Chiaravalle "con impatto su viabilità e inquinamento, tenendo conto anche del fatto che parte della provinciale è chiusa ai mezzi pesanti".

"Questa è un’opportunità da non perdere – ha aggiunto il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo -, credo che certi aspetti avrebbero potuto essere trattati prima e mi aspettavo presenza qui della Regione: nel suo piano di sviluppo non può non esserci una valutazione dell’impatto Amazon. Va fatta pressione sulla Regione ". Sul mio territorio – ha concluso Cillo - registro già un aumento degli affitti, temo anche una certa speculazione". "Abbiamo sollecitato Trenitalia già da marzo scorso – ha rimarcato Fiordelmondo - per capire se c’è possibilità di far transitare i treni passeggeri sulla linea. C’è l’impegno a prendere contatti con la Regione e Amazon per un confronto in Regione coi sindaci su temi importanti per il territorio e da riportare all’interno della Consulta".