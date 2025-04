Stazione, preservativi per terra nei bagni: proteste

Sesso nei bagni pubblici della stazione, condom lasciati nel water e a terra: ‘È una schifezza’. Dopo quelle del crollo del controsoffitto, altre foto dei bagni pubblici della stazione ferroviaria fanno il giro del web, questa volta il bagno si presenta pulito, quasi perfetto se non fosse per i profilattici lasciati nel water e a terra nel bagno delle donne. Non c’è pace per la stazione ferroviaria della spiaggia di velluto, più volte finita nel mirino delle polemiche, prima a causa delle condizioni in cui versano alcune attrezzature, tra cui un’obliteratrice ormai in disuso e il telefono pubblico senza cornetta. Per non parlare delle pensiline ‘mangiate’ dalla ruggine, le infiltrazioni nei sottopassi per un luogo che dovrebbe essere il biglietto da visita della spiaggia di velluto. Alcuni cittadini avevano già lamentato le condizioni della stazione ferroviaria chiedendo al sindaco di fare pressione su Rfi nella speranza che a breve possa essere fatto un intervento di restyling e sembra che un intervento sia previsto anche se ancora non si conoscono tempi e modalità.

L’Amministrazione è in attesa degli elaborati: "C’è stato un incontro tecnico con gli uffici – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – a beve dovrebbero presentarci i relativi elaborati. Per noi è un intervento importante che stavamo aspettando da tempo. Servirà certamente per rendere più accessibile e accogliente la nostra stazione". Ora, oltre alla vetusta delle attrezzature e alle condizioni di alcuni parti della struttura, dopo il crollo del controsoffitto, che ha reso il bagno inutilizzabile per alcuni giorni, il problema è l’uso improprio dei bagni: ieri, di condom sono stati rinvenuti sia dentro il water che all’esterno, segni inequivocabili che il bagno possa essere stato utilizzato per fare sesso, sollevando ulteriori polemiche. Sui social c’è anche chi chiede che vengano fatti più controlli, perché alla luce delle numerose notizie riguardo a episodi di violenza sulle donne, un mancato controllo potrebbe indurre qualcuno a rifugiarsi proprio all’interno dei bagni.

Una lettura estrema dell’accaduto, secondo alcuni utenti, mentre la gran parte sottolineano l’incuria del primo luogo che accoglie i turisti in arrivo nella nostra città. Combattuti i bivacchi, ora si attende un intervento che renda più decorosa la stazione, tra i luoghi già attenzionati dalle forze dell’ordine.