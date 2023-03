Stazione, progetto modificato I giardini ora sono salvi

Restyling della stazione con spostamento del terminal dei bus e rimozione della gran parte dei giardinetti di via IV Novembre: la giunta Fiordelmondo incontra Rfi e cambia il progetto già approvato dall’ex amministrazione Bacci. Salvi i giardini e i tigli del viale Trieste. "Al termine di una propositiva interlocuzione con Rfi, sviluppata nel corso di più incontri a partire dall’insediamento di questa Amministrazione comunale – spiegano dal Comune - è stata condivisa la revisione del progetto originario della riqualificazione della stazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana dell’area circostante, favorire una maggiore integrazione con il contesto del quartiere attraverso la più efficace fruibilità degli spazi dal punto di vista della mobilità sostenibile, nonché minimizzare il consumo di suolo".

In particolare il nuovo progetto prevede una diversa collocazione del terminal degli autobus, integrato con il parcheggio di fronte alla stazione, salvaguardando così interamente sia l’area verde dei giardini (lato via IV Novembre, ndr) che le alberature. E soluzioni per favorire la mobilità sostenibile lungo viale Trieste, avvicinando la città all’area della stazione stessa e valorizzando al contempo l’ampio parcheggio retrostante".

"Del resto – aggiungono – si era preso subito consapevolezza del fatto che il progetto originario teneva conto delle esigenze di Rfi, ma mancava la giusta integrazione con le esigenze del miglioramento della qualità urbana di quella parte della città".

La giunta ha così dato mandato all’Area Lavori Pubblici di adottare gli atti amministrativi finalizzati a dare attuazione all’aggiornamento, compresa la ridefinizione dell’incarico professionale alla Sintagma per la progettazione degli interventi a carico del Comune per il riordino funzionale e la riqualificazione delle aree esterne della stazione. "Tenuto conto che Rfi ha dato il via ai propri lavori (in particolare la riqualificazione della stazione e l’ampliamento del sottopasso) in questo mese di marzo - e non entro fine maggio dello scorso anno come era previsto nell’accordo stipulato a suo tempo – rimarcano dal Comune - e considerata l’opportunità di limitare interferenze tra tale cantiere e quello di competenza del Comune, la Giunta ha stilato un cronoprogramma che consentirà l’avvio dei propri lavori entro il prossimo anno". Il consiglio dovrà approvare la relativa variazione di bilancio e l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche.

Sara Ferreri