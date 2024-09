Stazione, torna a funzionare la fontana

Servirà ancora tanta pazienza per i residenti di via Rodi e via Isonzo e per tutti gli automobilisti che si troveranno a passare lungo le due strade dagli asfalti martoriati. Andando con ordine, Viva Servizi sta effettuando dei lavori per i sotto servizi e alcuni problemi tecnici hanno allungato i tempi prima di poter riasfaltare la strada, già ridotta in pessime condizioni prima dei lavori di scavo: "L’intervento in via Rodi dovrebbe essere ultimato entro metà novembre, così mi dicono da Viva Servizi – ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini (nella foto) – Una volta finito lì e passate le feste natalizie, a inizio febbraio, via ai cantieri per rifare vis Isonzo". Lo stesso Tombolini ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla fontana all’interno della rotatoria di piazza Rosselli: "Abbiamo sistemato il verde all’interno del cordolo della fontana mettendo anche della ghiaia – ha detto l’assessore che ha definito quell’opera la ‘fontana del palo’ – Abbiamo dato l’incarico, con affido urgente, alla ditta Faggiolati per mettere a posto l’impianto e per le manutenzioni, dai getti alle pompe dell’acqua. Posso dire che prima del G7 Salute (9-11 ottobre, ndr) la fontana della stazione tornerà a funzionare regolarmente".