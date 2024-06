Stazioni ecologiche intelligenti: 10 pronte

Attivate tutte e 10 le stazioni ecologiche intelligenti dislocate in una parte del territorio comunale. "Invitiamo la cittadinanza a seguire con attenzione il video nel quale l’assessore all’ambiente Michela Bellomaria ne spiega il funzionamento" spiegano dal Comune. Non sono mancate le domande rivolte dai cittadini, in primis lo scontrino rilasciato dalle stazioni dopo il conferimento dei rifiuti. "Con l’ avvio del gestore unico provinciale, il cui decennale iter è in conclusione – spiega Bellomaria - si inizierà a ragionare verso una tariffa puntuale rispetto alla produzione. Intanto noi a Cerreto d’Esi, abbiamo iniziato a lavorare in questo senso, con la sperimentazione del sistema di isole ecologiche intelligenti in una porzione del Comune, con l’obiettivo, in un futuro non troppo lontano, di coprire l’intero territorio. Anche questa totale copertura permetterà di offrire una tariffazione puntuale". "Vicino ad ogni isola rimarranno per un periodo tutti i cassonetti del vecchio sistema" precisano ancora dal Comune.