Steel Bones & Friends, rock, country e blues al Donegal pub

Southern rock, country e blues domani sera (ore 22) al Donegal Irish Pub di Ancona. Sul palco del noto locale saliranno gli Steel Bones & Friends formazione nata nel 2020 in pieno lockdown, da un’idea di Carlo Lantieri e Ivan Battistella, rispettivamente chitarrista e cantante. Dopo la collaborazione pluriennale a diversi progetti per i due nasce l’esigenza di intraprendere un nuovo cammino, ispirato ad una tradizione che si distaccasse dai soliti cliché del rock, dalle solite tribute band. I due cominciano a scambiarsi idee, ad arrangiare pezzi che si ispirano a band come Lynyrd Skynyrd, Free, Black Crowes e Molly Hatchet.