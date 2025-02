Stefanenko entusiasta:: "Felice di girare a casa"

Al via le riprese del film ‘A se stesso’, Natasha Stefanenko tra i protagonisti: "Mi sento marchigiana e sto preparando una guida sulla regione che mi ha adottato". Lei nelle Marche ha trovato l’amore, il marito Luca Sabbioni, ex modello con cui si è sposata nel 1995. E ora nelle Marche lavorerà in questo nuovo promettente progetto cinematografico prodotto da Elite Group International di Angelo Antonucci con il contributo di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. "Siamo rimasti molto colpiti dall’ospitalità di Senigallia, ma anche dai senigalliesi che si fermano per consentire le riprese, nessuno è indispettito – ha spiegato Antonucci –. Colgo l’occasione anche per annunciare che Senigallia, proprio come le Marche sarà al centro di un altro nostro progetto cinematografico ‘La gatta nello zainetto’".

Le riprese proseguiranno per oltre un mese ed interesseranno diverse zone della città: dal palazzetto Baviera alla Rocca Roversca, passando per piazza Garibaldi fino alla Rotonda a Mare, dove la troupe era impegnata ieri pomeriggio. Sabato alcune riprese sono state effettuate nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Non solo Senigallia, perchè alcune scene si gireranno anche a Fermo e Fabriano. "Ci inorgoglisce molto il fatto che la nostra città sia stata nuovamente scelta come set – spiega il vice sindaco Riccardo Pizzi – ci piace il progetto e non vediamo l’ora di vederlo". Il film sarà presentato nei festival di settore prima di finire a ottobre, sul grande schermo. Nella primavera 2026 sarà visibile anche sulla piattaforma Prime. "Io mi sento marchigiana, in fondo un po’ lo sono – ha ironizzato la Stefanenko – sono contenta di girare a casa e con questo splendido staff in un progetto ambizioso in cui credo molto". La regia è di Ekaterina Khudenkikh nel cast oltre a , Natasha Stefanenko ci sono Francois Eric Gendron ed Enrico Oetiker. Il tema centrale del film sarà la riflessione sulla vita e sulla morte; questo tema sarà affrontato con delicatezza, lasciando che siano le domande filosofiche di Paolo a caratterizzare la narrazione.