Stefano Fazzini racconta la magia del Sahara. Poi menù a tema

Evento da non perdere per chi ama il deserto oggi al Caffè Letterario The Mole, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Protagonista sarà infatti il Sahara, raccontato sotto vari punti di vista.

Dopo il drink di benvenuto offerto da CarpeDiemOFFroad (ore 18) Stefano Fazzini presenterà il suo libro ‘Viaggi e viaggiatori’. A moderare l’incontro sarà Ludovico Scortichini, fondatore di Go World.

Alle 19.30 si entra nel vivo con le proposte di Go Biker e CarpeDiemRAID dedicate a chi dal Sahara è incuriosito e non vede l’ora di visitarlo. Al termine, menù ‘sahariano’ realizzato per l’occasione da The Mole.