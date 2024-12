Stefano Marconi diventa il socio forte dell'Ancona: chiarimenti e futuro del club

L’Ancona è di Stefano Marconi, ormai è chiaro: la riunione di ieri mattina alla Criluma Viaggi, presenti il presidente Massimiliano Polci, il socio Stefano Marconi, i vicepresidenti Robert Egidi e Antonio Recchi, i consiglieri Andrea Manciola e Gianluca Brilli, il responsabile dell’area tecnica Vincenzo Guerini e il direttore generale Francesco Ancarani, ha fatto chiarezza riguardo al bailamme societario dei giorni scorsi. Quello che c’era da chiarire è stato chiarito, insomma, l’incontro è stato positivo e risolutivo, per quelle che erano le questioni sul tavolo.

Nelle casse dell’Ancona deve ancora entrare parte degli importi garantiti da Polci, ma finché questa liquidità non sarà immessa, provvederà Stefano Marconi, sempre più il socio "forte" della società. I prossimi impegni economici cui fare fronte sono gli stipendi del mese di novembre e poi gli affitti, ma Marconi tranquillizza tutti. Lo ha ribadito anche il vicepresidente e amministratore delegato Recchi, braccio destro di colui che di fatto è il socio di maggioranza, intervenuto ieri in studio a Radio Tua.

"Ci dovevamo chiarire. Nei giorni scorsi sono venute a galla tante cose che probabilmente era meglio rimanessero al nostro interno, ma noi siamo l’Ancona – ha detto Recchi –. Quando si dicono certe cose poi bisogna mantenerle, perché noi spendiamo se va bene 1,4 milioni di euro nel corso della stagione. Le gerarchie erano chiare dal 6 novembre. Cosa cambierà non lo so, ognuno farà le sue scelte. Per essere soci alla pari bisogna pareggiare i conti, e sicuramente Polci lo farà, ci sono dei contratti firmati. Ma Polci ora deve fare un passo indietro. Qui contano i fatti: Marconi è colui che finora ha messo i soldi veri, in questa società, e sta garantendo il futuro del calcio ad Ancona. Allo staff tecnico abbiamo ribadito totale fiducia".

Intanto il ds Pietro Tamai prosegue sulla strada intrapresa per ritoccare la rosa: già uscito in prestito il giovane Pangrazi, lo stesso sarà per Mazzoni e Savor, forse anche Dama. Intanto, nell’attesa di definire l’ingresso di un attaccante – nella rosa dei tre nomi inseguiti dall’Ancona c’è anche Ameth Fall del Chieti – l’Ancona dovrebbe ufficializzare oggi l’arrivo di un centrocampista classe 2006 di nazionalità lettone proveniente da un’altra formazione di serie D e cresciuto nelle file del Como e del Lugano. Anche Antonio Varriale, che si sta allenando da qualche settimana insieme l’Ancona e reduce da un infortunio, dovrebbe presto firmare con i dorici.