Stefano non sfonda La vittoria è rosa

Sono andati avanti fino a notte inoltrata i conteggi all’interno dei seggi del Maceratese per definire le preferenze alla segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico. Alle 23 ieri, erano sta completati i conteggi sono nei seggi di Macerata, Tolentino, Civianova e Recanati e in vantaggio c’è Elly Schlein. L’ex europarlamentare, infatti, ha ottenuto 1.399 voti contro gli 812 del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Per la segreteria regionale avanti la consigliera comunale di Senigallia Chantal Bomprezzi rispetto alla vicesindaca di Cerreto d’Esi, Michela Bellomaria. Nel capoluogo su 924 voti ben 561 sono andati alla Schlein, 356 a Bonaccini, cinque le schede bianche e due le nulle. Per la segreteria regionale, invece, 437 voti sono andati a Bomprezzi, 367 a Bellomaria, ben 111 le schede bianche e 9 le nulle. Decisamente incoraggiante l’affluenza ai seggi. Se, infatti, alla vigilia del voto il segretario provinciale Angelo Sciapichetti e la segretaria comunale di Macerata, Ninfa Contigiani, avevano auspicato di arrivare almeno a 1.500 votanti, alle 20 di ieri sera si erano recati ai 33 seggi allestiti in provincia ben 4.754 elettori. L’affluenza più alta proprio a Macerata con 924 votanti, seguita da Civitanova con 631 (nei due seggi), Tolentino con 349, Recanati con 315, Porto Potenza con 217, Camerino (che comprendeva anche Pieve Torina) con 211, Cingoli con 190, San Severino con 178, Porto Recanati con 156, Corridonia con 130, Potenza Picena con 125, Matelica con 123, Montecassiano con 121, Morrovalle con 120, Urbisaglia con 110, mentre tutti gli altri Comuni sono sotto i 100 votanti.