Stefano Saracini morto mentre guidava per andare in ospedale: sfiorata la strage ad Ancona

Ancona, 12 novembre 2023 – Un malore fatale mentre guida la sua Panda: invade la corsia opposta e si schianta su una colonnina del distributore di benzina. Disperati i tentativi di rianimarlo, che però – purtroppo – non sono serviti a nulla. È morto così, in strada, Stefano Saracini, di 61 anni. Ieri mattina, attorno alle 7.30, l’uomo si trovava sulla Statale 16. Stava percorrendo dritto quella strada che conosceva bene, pare che fosse diretto all’ospedale regionale di Torrette. Poi, d’un tratto, avrebbe accusato un malore, è stata questione di attimi. Chissà se si sia accorto di qualcosa. Certo è che all’altezza dello stabilimento anconetano della nota azienda farmaceutica Angelini, Saracini avrebbe perso il controllo della macchina, una Fiat Panda bianca, che pare fosse un’auto di cortesia, dato che la sua era dal meccanico. Il volante è dunque rimasto in balìa di se stesso, l’auto avrebbe invaso la corsia di marcia opposta finendo quindi la sua corsa contro il distributore di benzina dell’Eni. Il bilancio, già tragico di suo, avrebbe potuto essere ancora più grave, se consideriamo che l’area di sosta avrebbe potuto esplodere e che la macchina del 61 enne avrebbe potuto causare un incidente nel bel mezzo della carreggiata. Ma nella drammaticità del momento, non si sono registrate altre auto coinvolte. Immediata, da parte degli altri automobilisti che erano dietro di lui (e che hanno assistito attoniti alla scena), la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto, a sirene spiegate, si sono precipitate l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Ancona, assieme ai vigili del fuoco e ad una pattuglia della polizia stradale. Le condizioni del 61enne sono apparse da subito disperate. Mentre gli agenti regolavano il traffico, i pompieri si occupavano di tirare fuori dall’abitacolo l’uomo, su cui è stato praticato immediatamente il massaggio cardiaco. Ma le manovre salvavita, che sono andate avanti ininterrottamente a lungo, non sono servite a nulla. Saracini è morto sul colpo.