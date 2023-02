Stefano Spazzi e l’omaggio in musica a San Valentino

Un omaggio ad una festa che ogni anno si rinnova splendidamente: il cantautore marchigiano Stefano Spazzi esce con la sua ultima canzona a San Valentino (con titolo omonimo), "in tempi delicati difficili come quelli che stiamo attraversando, il richiamo ad un anniversario per tutti intramontabile mi è

sembrato naturale" ha detto Spazzi che ha curato le parole e la musica del brano, mentre gli arrangiamenti sono di Pino Gulizia e la foto di copertina di Lorenzo Francella. Non è solo un omaggio alla tradizione, ‘San Valentino’, ma un modo per guardare avanti e riscoprire il valore del sentimento.