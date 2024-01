Stefano Zannini ancora alla guida di "Tecnologia e Made in Italy"

Via alla presidenza Zannini bis in ITS Tecnologia e Made in Italy. Per l’imprenditore Stefano Zannini, già presidente dal settembre 2020, arriva la conferma in Assemblea dei Soci riunita presso la sede di Confindustria Ancona. Si è scelta quindi la strada della continuità: negli ultimi anni, con Zannini, si sono registrati incremento delle iscrizioni e ampliamento dell’offerta formativa. I corsi del biennio 2023/2024 si attestano a quota sei e, grazie al forte connubio fra attività in aula e ore formative in azienda, mirano a formare -se non addirittura ad anticipare- le figure professionali richieste dalle aziende.

"Molto è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare perché non sono poche le aziende che richiedono di poter aderire a ITS per poter contare su personale tecnico specializzato – ha commentato a caldo il presidente Zannini poco dopo la conferma della sua nomina – in questo momento infatti sono numerose le imprese marchigiane alla ricerca di giovani preparati, da assumere dopo un periodo di stage o tirocinio".

Accanto a lui, fra gli altri, l’imprenditore Mauro Guzzini, già presidente e oggi vicepresidente: "Aziende e imprenditori sono socie di ITS per poter fornire agli studenti una formazione capace di accogliere le esigenze formative delle imprese – dichiara Guzzini – infatti la particolarità dei corsi è non solo garantire ai giovani di acquisire competenze, ma anche e soprattutto permettere loro di confrontarsi subito con il mondo del lavoro".

Oltre 200 gli studenti attualmente iscritti a ITS Tecnologia e Made in Italy: i corsi della durata di due anni prevedono un esame finale che consente di acquisire il titolo di specializzazione tecnica superiore di valenza nazionale, equiparabile al V° livello del Quadro europeo delle qualifiche. Per iscriversi: compilare il modulo presente sul sito www.its4puntozero.it.